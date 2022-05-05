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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikletli hırsızlık şüphelileri yakalandı

İHA

Motosikletli hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli’nde iki motosikleti çalan hırsızlık şüphelileri jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kuzulu köyünde F.A. motosikletinin çalındığını ihbar etti. Bölgeye gelen ekipler hırsızlık şüphelilerinin başka bir motosikletle gelerek hırsızlık yaptığını belirledi. Köy yolu üzerinde yapılan denetimde bir plakasız motosiklet dur ihtarına uymadı. Yaşanan kovalamaca sonucu ekipler Ö.C. (18) ve B.S.'yi (17) yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, F.A’ya ait motosikleti ormanlık alanda sakladıklarını söyledi. Motosiklet ormanlık alanda bulundu.
Öte yandan şüphelilerin kullandıkları motosikletin ise Edirne’nin Havsa ilçesinden çalındığı tespit edildi. Çeşitli suçlardan da aranan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, çalınan iki motosiklet sahiplerine teslim edildi.

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