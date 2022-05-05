Kırklareli’nde ağıl yangını: 1 inek telef oldu

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Kırklareli’nde henüz belirlenemeyen sebeple ağılda çıkan yangında 1 inek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fehmi Körsu’ya ait ağılda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken 1 inek telef oldu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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