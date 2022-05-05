Kırklareli’nde 19 bin 611 araç denetlendi

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamasında 19 bin 611 araç denetlendi, 3 bin 756 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme şubesi ekiplerince Nisan ayında kentin giriş, çıkış ve birçok bölgede 19 bin 611 araç denetlendi. 3 bin 756 sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği cezai işlem uygulanırken 195 araç trafikten men edildi. 27 sürücünün ise belgelerine el konuldu.

Ekiplerce 355 motosiklet sürücüsü denetlendi. Denetlenen sürücülerden 113’üne cezai işlem uygulandı, 12 motosiklet trafikten men edildi.

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