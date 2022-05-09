Kırklareli’nde gübre bayileri denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre satışı yapan bayiler denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Vize ilçesinde gerçekleşen denetimde, sahte gübreler ve bitki koruma ürünlerinin bulunup bulunmadığı, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin ve ambalajı bozulmuş ürünlerin bulunmaması ve satılmamasının gerektiği, ürünlerin satışı, depolanması ve muhafazası hakkında bilgi verildi. Ekiplerce gübrelerin DNA barkod denetimleri yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gübre ve bitki koruma ürünleri bayilerinin denetimi yapıldığını belirterek, olumsuz durumlarda gerekli yasal sürecin başlatıldığını söyledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.