Mesleki eğitim merkezinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'deki bir mesleki eğitim merkezinde çıkan kavgada G.Ç.'nin (18) bıçakladığı C.S. (18) yaralandı. Hastaneye kaldırılan C.S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay, sabah saatlerinde Lüleburgaz ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'ndeki mesleki eğitim merkezinde meydana geldi. Erkek kursiyerler, G.Ç. ile C.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada G.Ç., üzerindeki bıçakla C.S.'yi 3 yerinden bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine merkeze polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan C.S., kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. C.S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan G.Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU
2022-05-10 12:16:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.