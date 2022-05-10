Mesleki eğitim merkezinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'deki bir mesleki eğitim merkezinde çıkan kavgada G.Ç.'nin (18) bıçakladığı C.S. (18) yaralandı. Hastaneye kaldırılan C.S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Lüleburgaz ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'ndeki mesleki eğitim merkezinde meydana geldi. Erkek kursiyerler, G.Ç. ile C.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada G.Ç., üzerindeki bıçakla C.S.'yi 3 yerinden bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine merkeze polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan C.S., kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. C.S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan G.Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2022-05-10 12:16:16



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