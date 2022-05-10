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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Feci kazada kamyon otomobile çarptı

İHA

Feci kazada kamyon otomobile çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesiyle Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi arasında otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, MuratlıB.Karıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.20 sıralarında Mehmet Ş. (57) idaresindeki 34 BLU 995 plakalı otomobil, MuratlıBüyükarıştıran karayolu üzerinde bir sanayi kuruluşuna dönmek isterken Ercan F. (32) yönetimindeki 59 AFL 663 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada yaralanan Mehmet Ş. olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Ercan F. ve araçlardaki yolcular ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükkarıştıran Jandarma ekipleri ise yol güvenliğini sağlarken, kazaya dair inceleme başlatıldı.

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