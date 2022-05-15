Ormanlık alanda kaybolan üniversiteliler bulundu

Kırklareli’nde ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik öğrenci grubu jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü temsilcisi 100 kişilik öğrenci grubu, Vize ilçesine bağlı Aksicim, Balkaya köyleri arasında doğa yürüyüşü yaptıkları esnada ormanlık alanda kaybolduklarını ihbar etti. İhbar üzerine bölgede araştırma yapana jandarma ekipleri öğrencileri Balkaya köyü yakınlarında buldu.
Jandarma ekiplerinin yönlendirmesi ile öğrenciler yürüyüşlerine devam etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.