Ormanlık alanda kaybolan üniversiteliler bulundu

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik öğrenci grubu jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü temsilcisi 100 kişilik öğrenci grubu, Vize ilçesine bağlı Aksicim, Balkaya köyleri arasında doğa yürüyüşü yaptıkları esnada ormanlık alanda kaybolduklarını ihbar etti. İhbar üzerine bölgede araştırma yapana jandarma ekipleri öğrencileri Balkaya köyü yakınlarında buldu.

Jandarma ekiplerinin yönlendirmesi ile öğrenciler yürüyüşlerine devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.