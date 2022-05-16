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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

İHA

Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde bir çiftlik evinden pek çok eşya çaldıkları tespit edilen 5 hırsızlık şüphelisi, suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkeze bağlı Armağan köyünde bulunan bir çiftlik evinden pek çok eşyanın çalındığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışmalar neticesinde daha önceden hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu, tehdit, adam öldürme ve yaralama gibi suçlara da karıştıkları öğrenilen toplam 5 şahsın ekip halinde hırsızlık yaptığını tespit etti. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları bölgede olaydan önce de birkaç gün keşif ve hazırlık yapıldıklarını belirleyen jandarma ekipleri, şahısları takibe aldı. Tekrar hırsızlık amacıyla aynı bölgede iki araçla dolaştıkları tespit edilen 5 şüpheli girdikleri bir başka çiftlik evinden hırsızlık yapmak isterlerken jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden A.Y.’nin 17 adet suç kaydı, B.K.’nin 3 adet suç kaydı, B.C.’nin 12 adet suç kaydı, E.K.’nin 15 adet suç kaydı ve A.G.’nin 2 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramalarda çiftlik evinden çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi.
Yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları ve başkalarından satın aldıkları çalıntı eşyaları spotçu dükkanı açarak piyasaya sürdüklerinin de tespit edilmesi üzerine haklarında suç eşyasını satın almak ve kabul etmek suçundan da adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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