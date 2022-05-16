Kırklareli’nde Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri

Kırklareli’nde Sosyal Güvenlik Haftası düzenlenen etkinlikler ile kutlanıyor.

Kırklareli'nde Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanında çelenk töreni düzenlendi. Törende Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Oğuz Özdil Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Daha sonra İl Müdürü Özdil, daha sonra gazeteciler ile bir araya gelerek, toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya önem verdiklerini vurguladı. Özdil, “Toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sosyal güvenlik reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30'lara kadar düşmüştür. Biliyoruz ki güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye demektir” dedi.

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