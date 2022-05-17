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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meyve üreticilerine uyarı

İHA

Meyve üreticilerine uyarı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerini ‘Doğu Meyve Güvesi’ne karşı uyardı.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan açıklamaya göre, “Değerli üreticilerimiz, şeftali başta olmak üzere, ayva, muşmula, kayısı, badem, armut, elma, kiraz ve vişne sürgünlerinde ilk dölü zararlı olan doğu meyve güvesi çıkışları tespit edilmiştir. Zarara uğrayan sürgünlerin kesilmesi 2. dölün meyvedeki zararını azaltacaktır. İlaç kullanılabilir” dendi.

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