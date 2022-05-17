Meyve üreticilerine uyarı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerini ‘Doğu Meyve Güvesi’ne karşı uyardı.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan açıklamaya göre, “Değerli üreticilerimiz, şeftali başta olmak üzere, ayva, muşmula, kayısı, badem, armut, elma, kiraz ve vişne sürgünlerinde ilk dölü zararlı olan doğu meyve güvesi çıkışları tespit edilmiştir. Zarara uğrayan sürgünlerin kesilmesi 2. dölün meyvedeki zararını azaltacaktır. İlaç kullanılabilir” dendi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.