Devrilen cip alev aldı: 1 yaralı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen cip alev aldı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kepirtepe mevkiinde 34 T 8736 plakalı M.K. yönetimindeki cip devrildi. Devrilmesi sonucu cip alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralı sürücü M.K. ilk müdahalenin ardından 112 acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle Lüleburgaz İstanbul karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

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