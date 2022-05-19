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Kırklareli'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İHA

Tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli'de de coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrenciler, stadın ortasında dev Türk bayrağı açtı.

Kırklareli'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli'de de coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrenciler, stadın ortasında dev Türk bayrağı açtı.
Kırklareli’nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çelenk sunumu ile başladı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu çelenk sundu. Etkinlikler daha sonra Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Stadyumda öğrenciler şiirler okuyup gösteriler yaptı. Vali Birol Ekici’ye çiçek takdim edilen etkinlikte öğrenciler, stadın ortasında dev Türk bayrağı açtı. Yeşil sahanın ortasına açılan dev Türk bayrağı renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalara protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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