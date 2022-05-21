Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan şüphelinin çorabında uyuşturucu ele geçirildi

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Kırklareli’nde kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen şüphelinin çorabında uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı Karacadağ köyünde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 7 Fas ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.T.A’ya yapılan üst aramasında çorabında 2 gram esrar bulundu.

Şüpheli A.T.A’nın jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye sevk edildi.

A.T.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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