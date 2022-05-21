Kırklareli’nde fasulye tohumu dağıtıldı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bin 500 kilogram fasulye tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürürlüğe konan “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde kentte uygulanan “Gelelim Fasulyenin Faydalarına Projesi” ile Pınarhisar, Vize ve Kofçaz ilçelerimizde toplam 34 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli olarak 150 dekar alanda ekim yapılması amacıyla bin 500 kilogram fasulye tohumu dağıtıldı.

Vize ilçesinde tohum dağıtma töreni gerçekleşti. Törene İlçe Kaymakamı Elif Canan Tuncer, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İl Müdür Yardımcıları, İlçe Müdürü ve Şube Müdürlerimiz katıldı.

Dağıtım etkinliğinde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy yüksek verimle ve kalite ile yetiştirilebileceğini belirterek, "İlimizde baklagil ihtiyacının giderilmesine yönelik uygulanan projede bitkilere verim ve kalite artışı sağlamak amacıyla Azotabakter Vinelandi ve Azotobakter Chroococum formulasyonlu bakteri ekstratı uygulanacak olup geleneksel üretim ile bakteri uygulanarak yapılan üretim arasındaki verim farkı ile kendinden sonra gelen bitkiye etkileri ortaya konarak çiftçilerimize bilgilendirme yapılacaktır. Bizler hizmet verdiğimiz bu stratejik ve vazgeçilmez sektörün sürdürebilirliği ve gelişiminin sağlanması adına sorumluluğumuzun daha da arttığının bilinciyle çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz” dedi.

Konuşmaların ardından, üreticilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

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