‘Meraklı Arkeologlar’ kazıda Öğrenciler arkeolojik kazı yaptı

Kırklareli’nde Müzeler Haftası çerçevesinde öğrenciler Aşağı Pınar Açık Hava Müzesinde arkeolojik kazı yaptı.

Kırklareli’nde Müzeler Haftası çerçevesinde Kent Konseyi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce öğrenciler Aşağı Pınar Açık Hava Müzesini gezdi. Açık hava müzesinde buluna dal evlerin içinde eski dönemden kalma bulunan kalıntıları inceledi. Daha sonra öğrenciler arkeolojik kazı yapılan alanı gezdi. Kazı alanına gelen öğrenciler, gerekli kıyafetleri giyip, ellerinde malzemeleri alarak bilgilendirme sonrası kazı yaptı. Öğrencilere arkeolojik kazının nasıl olduğunu ve sistemini öğretmek için önceden toprak altında saklanan eserlere ulaşıp çıkarmaları da sağlandı.

Kültür ve tarihe sahip çıkmak için gelecek nesillere uygulamalı bir şekilde anlatım yapıldığını belirten Mahmut Sürer, “18 24 Mayıs Müzeler haftası sebebiyle çocuklarımıza çok güzel bir etkinlik hazırladık. Çocuklarımıza Müzeler Haftasında aşağı pınar kazı alanı ve aşağı pınar açık hava müzesini gezdiriyoruz. Uygulamalı bir şekilde dal evleri geziyor ve orada anlatımlar oluyor. Yine çocuklarımıza arkeolojik kazı yaptırıyoruz. Arkeolojik kazıda da kronolojiyi gösteriyoruz. Müze gezisinden sonra kazı yapıyorlar. Kazıda çıkan eserleri ölçüm, çizim ve fotoğraflama yapıldıktan sonra müze müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Sembolik yapıyoruz bunu. Burada ki amaç kültürümüze ve tarihimize sahip çıkmak adına çocuklarımıza bu bilinci aşılamak ve gelecek nesillere aktarmak. Şuanda gelecek nesiller yanımızda bizim yanımızda onlarla birlikte yapıyoruz” dedi.

Öğrenciler daha sonra buldukları eserleri müze müdürlüğüne teslim etti.

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