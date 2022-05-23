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Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Meleşkoru mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan araştırma sonucunda İ.K., R.Y., H.T., T.C., A.G., H.K., E.Ç., B.E., E.K. ve S.O., kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Ekiplerce kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

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