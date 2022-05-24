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DATÜB heyeti, Kırklareli’nde Ukrayna savaşından kurtarılan Ahıska Türklerini ziyaret etti Uçar: “Çok şükür yoğun bir çalışmayla Herson'dan tahliyeler bitirildi”

İHA

DATÜB heyeti, Kırklareli’nde Ukrayna savaşından kurtarılan Ahıska Türklerini ziyaret etti Uçar: “Çok şükür yoğun bir çalışmayla Herson'dan tahliyeler bitirildi”

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekteri Fuat Uçar, Ukrayna’dan alınarak Kırklareli’nde yerleştirilen Ahıska Türklerini ziyaret etti.

Kırklareli’nde Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekteri Fuat Uçar, DATÜB Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim Agara, DATÜB Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov, DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil ve DATÜB Yöneticileri savaş sebebiyle Ukrayna’dan tahliye edilen ve Kırklareli’nde öğrenci yurdunda misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti.

Uçar ve beraberindeki heyet yurtta gezdi ve faaliyetler hakkında İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci'den bilgi aldı. Uçar savaş bölgesinde tahliyelerin hala devam ettiğini belirterek başarılı tahliye çalışmaları yürütüldüğünü vurguladı. İkinci bir plan hazırlandığını dile getiren Uçar, "Biz tahliye için listeleri yaklaşık bir buçuk ay önce Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teslim etmiştik. Sayın Çavuşoğlu defaatle Lavrov'la görüşmesine rağmen yine onlar tahliye için izin vermediler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birçok kez Rusya Devlet Başkanıyla görüştü. Baktık olmuyor en son bayramın üçüncü günü Bakanımız Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede ikinci bir plan hazırlandı. İnsanların Kırım'dan Soçi'ye kadar götürülmesi ve oradan devletimizin uçakla almasına karar verildi. Hazırlıklar yapıldı, Kırım'dan her gün 3 veya 4 otobüs insanlar alarak Soçi'ye getirildi. Devletimizden Allah razı olsun. Onlar da hem burada hem de oraya gidecek uçak için hazırlık yaptı. Çok şükür yoğun bir çalışmayla Herson'dan tahliyeler bitirildi. Yaklaşık 1300'e yakın insanımız getirildi. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz gerçekten bize çok yardımcı oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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