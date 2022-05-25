Bulgaristan'da darbedilen 27 kaçak göçmen Türkiye'ye itildi

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Uğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, yasa dışı yollardan geçtikleri Bulgaristan'da yakalanıp, darbedilerek Türkiye'ye itilen Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri almaya gelen 5 taksi şoförü de gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulamaları sırasındai Vize ilçesi kırsalında Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, Yunanistan üzerinden kaçak geçtikleri Bulgaristan'da güvenlik güçlerine yakalandıklarını belirterek darbedilip, Türkiye'ye itildiklerini söyledi. Çalışma sonucu kaçak göçmenleri almak için bulundukları bölgeye gelen 5 taksi şoförü de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Taksi şoförleriyle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-05-25 10:54:06



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