Kalp krizi geçiren uzman çavuş, hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA) KIRKLARELİ Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Erkan Yalçınkaya (52), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kırklareli'de evinde kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Erkan Yalçınkaya hayatını kaybetti. Yalçınkaya'nın cenazesi Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törenin ardından toprağa verilmek üzere Sakarya'ya gönderildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Merhum Uzman Jandarma Çavuş Erkan Yalçınkaya'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve jandarma teşkilatımıza baş sağlığı dileriz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2022-05-26 16:16:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.