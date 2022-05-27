İçişleri Bakanlığının o projesinde büyük başarı Kırklareli’nde En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ile madde yakalamada yüzde 47 artış, kullanımında ise yüzde 74 düşüş yaşandı

Kırklareli'nde En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ile uyuşturucu madde yakalamada yüzde 47 artış, kullanımında ise yüzde 74 düşüş yaşandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Ekim 2020 tarihinde hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" çerçevesinde jandarma sorumluluk bölgesindeki anne ve babaların bilinçlendirilmesi ve farkındalığının arttırılması amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü uzmanları kırsal bölgelere giderek, faaliyetlerde bulunuyor. Söz konusu faaliyetlere bugüne kadar bin 510 anne ve baba gönüllü olarak katıldı. Projenin hayata geçirildiği tarihten itibaren vatandaş desteğinin de etkisiyle 2020 yılına göre 2021 yılında uyuşturucu madde yakalama oranlarında yüzde 47 artış görülürken, kullanma oranlarında ise yüzde 74 düşüş gerçekleşti. Devam eden projede Lüleburgaz'ın Ahmetbey beldesi ile Pınarhisar'ın Kaynarca beldesindeki programa 257 anne ve baba ile 12 muhtar katıldı. Projeyle koordineli olarak jandarma sorumluluk bölgesindeki 47 okulda Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliğince çocukların suçtan korumasına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri de 7 bin öğrenciyi kapsayacak şekilde devam ediyor. Projede özellikle bağımlılık yapıcı maddelerin birey ve topluma zararları, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gibi konularda bilgilendirmeler yapılıyor. Bağımlılık ve çocukların suçtan korunması konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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