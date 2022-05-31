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‘Polis ve savcıyız’ diyerek dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

İHA

‘Polis ve savcıyız’ diyerek dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde kendilerini 'polis ve savcıyız' diye tanıtıp vatandaşları dolandıran 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, O.K. isimli kişiyi arayarak kendilerini polissavcı olarak tanıtan şüpheliler, sahte altın operasyonu yapacaklarını, adına sahte belgeler düzenlendiğini söyleyerek, O.K.’den para istediler. O.K., dolandırıcıların bildirdiği hesaba toplamda 364 bin TL para yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını fark eden O.K., durumu Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği görevlilerince yapılan müşterek çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelilerin İ.K. ile C.B. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar teknik yöntemlerle takibe alındı. Takip sonucu şüpheliler M.B., G.T. ve Ö.A. isimli şahıslar ile irtibatlı olarak dolandırıcılık olayını birlikte yaptıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul, Antalya ve İzmir olmak üzere toplamda 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda İ.K. Karaman'da, C.B. Antalya'da, M.B., G.T. ve Ö.A isimli şahıslar İstanbul'da yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece İ.K., C.B., M.B. ve Ö.A. tutuklanırken, G.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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