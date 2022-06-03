Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli’nde başladı

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli’nde büyük coşkuyla başladı.

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nin ev sahipliğinde başladı. Müsabakalarda Norveç temsilcisi Kringsja Sports Klubb ile Macaristan'ın Epitok HC takımı karşı karşıya geldi. Mücadele, Macaristan temsilcisinin 32 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, çok mutlu olduğunu belirterek, “20 gündür yoğun bir tempo ile çalıştığımız sahamız bitti. Açılışını federasyonumuzun verdiği Avrupa Kulüpler Şampiyonası ile açtık. İlk maçımız başladı, mutluyuz. Kırklareli için de değişik bir deneyim oluyor. 5 farklı ülkeden 6 takım mücadele edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

6 Haziran Pazartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye, Norveç, Finlandiya, Macaristan ve Malta olmak üzere 5 ülkenin takımları mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.