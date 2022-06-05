Çim Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den Finlandiya'ya gol yağmuru

Kırklareli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye temsilcisi Nizip Zeugma, Finlandiya temsilcisini 90 mağlup etti.
Kırklareli'nin ev sahipliğinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri sürüyor. Şampiyonanın 3. gününde Türkiye’yi temsil eden Nizip Zeugma Spor Kulübü ile Finlandiya ekibi HC Kilppari karşı karşıya geldi. Müsabaka sonunda Nizip Zeugma Spor Kulübü, HC Kilppari 90 yendi.
Epitok HC: 3 Mortensrud Aker: 3
Şampiyonada Macaristan'ın Epitok HC takımı ile Norveç temsilcisi Mortensrud Aker karşılaştı. Karşılaşma 33 berabere sona erdi. Şampiyona yarın oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.