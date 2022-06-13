Kırklareli’de evde çıkan yangın söndürüldü

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Kırklareli’de iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Müsellim köyünde Sefa Akıncı'ya ait 2 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucunda ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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