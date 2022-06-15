Kırklareli'nde durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobilde bulunan D.Ç. ile A.Ş. gözaltına alındı.

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