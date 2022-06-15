Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

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Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyü Balkaya Kalesi mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada M.C., H.U., M.G. ve B.Y. isimli şahıslar ellerinde, 1 adet demir çubuk, 5 adet L şeklinde boşluk arama çubuğu ile suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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