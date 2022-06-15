Kırklareli'nde bir ilçe, 9 mahalle, 39 köy ve 2 beldede elektrik kesintisi uygulanacak

Kırklareli’nin Alpullu ve Büyükmandıra beldeleri, Pehlivanköy, Babaeski ilçesi ve bağlı köylerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, “Bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde, Alpullu ve Büyükmandıra beldeleri, Pehlivanköy ilçesi ile ilçeye bağlı Doğanca, Kuştepe, Yeşilova, Yeşilpınar, Akarca, Hıdırca, Kumköy, İmam Pazarı köyleri, Babaeski ilçesinin Atatürk, Cumhuriyet, Dindoğru, Fevzi Çakmak, Hacı Hasan, Hamidiye, Kurtuluş, Gazi Kemal, Gaziosmanpaşa mahalleleri, Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri, Çavuşköy, Çengerli, Çiğdemli, Düğüncülü, Ertuğrulköy, Kadıköy, Karamesutlu, Katranca, Kuleli, Kumrular, Minnetler, Mutlu, Müsellim, Nadırlı, Osmaniye, Pancarköy, Sofuhalil, Taşköprü, Tasağıl, Erikleryurdu, Karabayır, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Nacak, Oruçlu, Terzili, Yeniköy, Hazinedar, Demirkapı köyleri ve Kırklareli'nin Değirmencik köyüne yarın 07.0009.00 saatleri arasında enerji verilmeyecek” bilgilerine yer verildi.

TREDAŞ yetkilileri, söz konusu kesintilerde elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.

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