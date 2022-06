Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın yardımına sağlık teşkilatı yetişti

Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu 28 yaşındaki Ferhat Gür, ailesinin Samsun’a taşınması sebebiyle Kırklareli’nden Samsun’a ambulans ile götürüldü.

Kırklareli’de ikamet eden Gür ailesi, yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu 28 yaşındaki Ferhat Gür’ün Samsun’a taşınması için, kullandığı cihazlar sebebiyle Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğüne talepte bulundu. Bu talep üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, Ferhat Gür’ün taşınması için tam teşekküllü bir ambulans talimatı verdi. Gür, Kırklareli’den Samsun’a tam teşekküllü bir ambulansla götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Gür'ün ağabeyi Kerim Gür, yardım eli uzatan İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti. Kerim Gür, “Kardeşimin ambulans ile nakil edilmesi için müracaat ettim. En kısa sürede bana dönüş yapıldı. Şu anda kardeşimi ambulans ile nakil edeceğiz. Özellikle kardeşim Kırklareli’ne geldiğinde ağır hastaydı aynı zamanda zatürre geçiriyordu. Aynı zamanda down sendromlu kendisi. Herkese teşekkür ediyorum. Allah'ım devletimize zeval vermesin” dedi.

