Kurbanlık alacaklar dikkat Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy: “Lütfen alacağınız hayvanı TÜRKVET sistemi üzerinden kontrol edin”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurbanlık alacaklar dikkat Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy: “Lütfen alacağınız hayvanı TÜRKVET sistemi üzerinden kontrol edin”

İHA

Kurbanlık alacaklar dikkat Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy: “Lütfen alacağınız hayvanı TÜRKVET sistemi üzerinden kontrol edin”

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle kurbanlık alacak vatandaşları uyararak, TÜRKVET sistemi üzerinden hayvanların kontrol edilmesini tavsiye etti.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kurban Bayramı'nda kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşların kurbanlık hayvan alırken dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyardı. Aksoy, 2 yıl önce uygulamaya alınan TÜRKVET sayesinde vatandaşların alacakları kurbanlığa dair bilgiyi cep telefonundan anlık olarak öğrenebileceklerini vurgulayarak, “Özellikle alacakları kurbanlıklardaki küpe numaralarını TÜRKVET mobil
uygulamasını telefonlara yükleyerek, hayvanın hangi işletmede, hangi şartlarda, kaç yaşında olduğunu tespit ederler. Kurban kestiğimiz zaman kurban atıklarını bir çukura gömelim. Kurban kesim alanlarının dışında kurban kesmemeye çalışalım, mümkünse de kesmeyelim. Çünkü sağlıklı olan, hayvan sağlığı ve hayvan refahına uygun olan alanlarda bu işi yapmamız hem dinimizce doğru olur hem de toplum sağlığı açısından çok iyi işler yapmış oluruz. Kırklareli kıvırcığı için bu konuda zaten bir coğrafi işaret almıştık. Mümkünse bizim tüketicilerimizden Kırklareli kıvırcığından kurban kesmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü marka değeri olan bir koyun ve biz bununla ilgili ıslah çalışmalarımızı da bitirdik” dedi.

“Sisteme bakma imkanınız yoksa hayvan pazarlarındaki veteriner hekimlerimizden yardım alırsınız”
Kurban ibadetinin dini bir vecibe olduğunu belirten Aksoy, bu konuda daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Aksoy, “Kurbanlık alırken pazara gittiğinizde önce pazardaki satıcının yani üreticinin gerçekten bu kurbanları kendinin üretip üretmediğini, aldığı yeri, nereden getirdiğini, kurbanların kaç yaşında olduğunu ve küpe numaralarını sistem üzerinden kontrol etmemiz gerekiyor. Bu dini bir vecibe, daha dikkatli olmamız gerekiyor. Lütfen aldığınız hayvanı TÜRKVET sistemi üzerinden kontrol edin. Eğer böyle bir imkanınız yoksa hayvan pazarlarında veteriner hekim arkadaşlarımız görevli, onlara gidip gerekli yardımı alırsınız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın yardımına sağlık teşkilatı yetişti
YEREL HABERLER Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın ...
Kırklareli'nde bir ilçe, 9 mahalle, 39 köy ve 2 beldede elektrik kesintisi uygulanacak
YEREL HABERLER Kırklareli'nde bir ilçe, 9 mahalle, 39 köy ve 2 ...
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü ...
Kırklareli’nde durdurulan otomobilde sahte banknotlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırklareli’nde durdurulan otomobilde sahte banknotlar ...
Kırklareli'nde durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.