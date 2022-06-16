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Balkondan düşen 1 yaşındaki Bahri, 5 gün sonra yaşamını yitirdi

DHA

Balkondan düşen 1 yaşındaki Bahri, 5 gün sonra yaşamını yitirdi


Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyun oynarken 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Bahri Alkan, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Minik Bahri, Lüleburgaz'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Lüleburgaz'ın Barış Mahallesi Çayır Sokak'ta 11 Haziran günü apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonunda oynayan Bahri Alkan, bilinmeyen nedenle boşluğa düştü. Aile, kendi imkanlarıyla bebeği, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kafatasında çatlaklar olduğu belirlenen Bahri, buradaki ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Bahri, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi. Hastaneden alınan Bahri bebeğin cenazesi, Lüleburgaz Dernek Camisi'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, MHP İlçe Başkanı Tacettin Altay, bebeğin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Cenazede baba Anıl Alkan büyük üzüntü yaşarken, dede Orhan Çalışkan ise Bahri'nin tabuttaki fotoğrafını öptü. Minik Bahri, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU
2022-06-16 18:27:48

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