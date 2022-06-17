Kırklareli’nde karne heyecanı

Kırklareli'nde 20212022 eğitim ve öğretim yılı sona ermesiyle öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
20212022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle son kez zil çaldı, öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Kırklareli’nde düzenlenen törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, veliler katıldı. Ziya Gökalp İlk Okulu'nda düzenlenen karne töreninde Vali Ekici öğrenciler tarafından çiçek ile karşılandı.
Vali Birol Ekici sınıflardaki öğrencilerle tek tek ilgilenerek karnelerini takdim etti.
20212022 eğitim ve öğretim yılı sona ermesiyle Kırklareli’nde toplamda 51 bin 537 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.