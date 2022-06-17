Kazada ölen okul müdürünün ismi görev yaptığı okula verildi

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden okul müdürünün ismi, görev yaptığı okula verildi.

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Dalkılıç’ın ismi, görev yaptığı okula verildi. İbrahim Dalkılıç’ın isminin görev yaptığı okula verilmesi için tören düzenlendi. Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, meslektaşları, öğrenciler ve ailesi katıldı.

Törende konuşan Vali Ekici, İbrahim Dalkılıç adının okulunda yaşayacağını belirterek, "Pınarhisar ilçemizde 5 Haziran Pazar günü, LGS sınavının güvenli bir şekilde tamamlanması için görevinin başındayken yaşanan elim bir trafik kazasıyla Rahmeti Rahman’a kavuşan, çok değerli öğretmenimiz İbrahim Dalkılıç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum. Okulumuzun yeni adının da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

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