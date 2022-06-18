Kırklareli’nde bin 51 kök hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince bin 51 kök hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesi Manastır Deresi mevkiinde tarlada ekili hint keneviri olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 30120 santimetre boylarında bin 51 kök hint keneviri tespit edildi.
Kenevirler imha edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.