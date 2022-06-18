Elektrik direklerini çalan şüpheli yakalandı

Kırklareli’nde elektrik direklerini çalan şüpheli yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Koyunbaba köyünde bir çiftlikte elektrik direklerinin olmadığını fark edenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri araştırma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada hırsızlığı yapan şüphelinin F.Ş. olduğunu tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla F.Ş. yakalandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.