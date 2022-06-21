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Çilek tarlasında "Kendin topla, kendin tart, ücretini kovaya bırak" sistemi Çileğin yanı sıra ata tohumlardan üretilen sebzeler de tüketici ile buluşuyor Armağanlı üreticinin göz bebeği ‘Vali Hanım çileği’

İHA

Çilek tarlasında "Kendin topla, kendin tart, ücretini kovaya bırak" sistemi Çileğin yanı sıra ata tohumlardan üretilen sebzeler de tüketici ile buluşuyor Armağanlı üreticinin göz bebeği ‘Vali Hanım çileği’

Kırklareli'de ‘Vali Hanım çileği’ olarak da bilinen çilek için uygulanan "Kendin topla, kendin tart, ücretini kovaya bırak" sistemi, vatandaşları şaşırtıyor.
Kırklareli’nin Armağan köyünde üreticilerin en büyük geçim kaynağı olarak da bilinen Vali Hanım çileği, birçok hanenin gelir kapısı oluyor.
2015 yılında kendi yetiştirdiği tohumlar ile çilek üretimine başlayan Bülent Özkaya, lezzetli bir ürünün ortaya çıktığını belirterek, “2015 yılında kendi bahçemde yetiştirdiğim çilekleri malça alarak güzel bir ürün elde ettik. O zamanki Vali Esengül Civelek ile bir toplantıda bu durumu dile getirdik. 2015 yılında projelendirildi. 2016 yılında Kırklareli Armağan, ilçe ve köylerinde çilek projesi başladı. Güzel lezzetli ürün ortaya çıktı. Biz de bu işi sahiplendik ve geliştirerek devam ediyoruz. Burada aileler misafirleri ile gelip bahçeden çileklerini topluyorlar. Çilekleri toplarken yemek serbesttir. Burada bir nefes alıp çileğin nasıl yetiştiğini görüyorlar. Gelenler mutlu oluyor bizler de mutlu oluyoruz” dedi.
Bahçelerindeki satışların onlar olmasa bile devam ettiğini vurgulayan Özkaya, “Biz burada olamadığımız zaman bizim kulübelerimizde anahtar falan yok. Kapı cam açıktır. Terazi oradadır. Ürünlerin fiyatları bellidir. Aynı zamanda çilek harici yerel tohumlardan domates, biber, patlıcan, taze fasulye gibi ürünler de yetiştiriyoruz. Gelip kendileri bahçeden kovalarını alıp çileğini toplarlar, terazide tartarlar, parasını kovanın içine bırakıp giderler” şeklinde konuştu.

“Çileğin yanı sıra ata tohumlarından tüm sebzeleri üretiyoruz”
Çilek bahçelerinin halka açık olduğunu söyleyen Armağan köy muhtarı Recep Dal, çileğin yanı sıra ata tohumlardan sebzeler de ürettiklerini söyledi.
Dal, bahçede olmasalar bile gelenlerin istediği gibi alışveriş yapabileceklerini dile getirerek, “Bahçelerimizi halkımıza açık bıraktık. Biz yokuz, tartı ve kova masanın üzerinde, ücretini kovanın içine atınız gibi yazılar bırakarak bahçelerimizi açık bıraktık. Tarlalarımızda çileğin yanı sıra ata tohumlarından tüm sebzeleri üretiyoruz. Çileğimiz mayısın 15’den sonra olmaya başlar, 1 ay ürün verir, 25 gün ara döneme girer ve kasım ayına kadar çilek verir. Ata tohumlardan ürettiğimiz yerli tohumlar temmuz ayının 20’sinden sonra ürün vermeye başlar ve ekim ayının sonuna kadar ürün verir. Böylesi güzel lezzetleri bilen biliyor, o bilenler de koşa koşa geliyor; dalından çileğini, domatesini toplayarak geri dönüyor” ifadelerini kullandı.

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