Trakya’da son yağışlar ürünlerin yüzünü güldürdü Trakya’da son yağışlar üreticiyi memnun etti

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü. Üreticiler geçtiğimiz seneye nazaran mahsulde artış bekliyor.

Kurak geçen bir kış döneminin ardından son günlerde etkili olan yağmurlar, çiçek açmaya başlayan ayçiçeği üreticisini sevindirdi.

Trakya’da etkili olan son yağışlar verimde beklentiyi artırdı. Yurt genelinde son aylarda belli aralıklarla etkisini sürdüren yağmur yağışı, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkilese de çiftçiye ise umut oldu. Son yıllarda kuraklığın yaşandığı Trakya’da toprak, yağan yağmurun ardından suya doydu ve üreticileri sevindirdi. Ayçiçeği, arpa ve yem bitkileri başta olmak üzere ekili mahsulün olduğu alanlar suyun bereketiyle canlandı.



“Son yağışlar üreticiye umut oldu”

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan son yağan yağışlarla birlikte yazlık ürünlerde verimin artacağını vurguladı.

Şaylan, beklenmeyen yağışların yağdığını ve toprağın suya doyduğunu dile getirerek “Son yağışlar gerçekten ayçiçeği ve mısırda çok faydalı oldu. Beklemediğimiz düzeyde yağmurlar yağdı. Bu yağmurlarda gerçekten çiftçilerimizi çok memnun etti. Aynı yağış daha önceden ekmiş olduğumuz buğdaylarda da faydası oldu. Son yağışlarla yaz bitkilerinde çok büyük faydası oldu. Gerçekten ürünlerin yüzü güldü diyebiliriz. Tüm Trakya’da güzel yağışlar yağdı en az yağış alan bölge bizdik. Bazı yerlerde şiddetli yağışlar oldu, ufak, tefek sıkıntılar yaşandı ama o sıkıntıları artık görmüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.