Fabrika işçilerini taşıyan minibüsler çarpıştı: 11 yaralı

Kırklareli'de fabrika işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi girişinde fabrika işçilerini taşıyan 39 ABV 833 ile 39 ABK 540 plakalı minibüsler çarpıştı. Çarpışma sonucu minibüslerden biri devrildi, 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce minibüslerde bulunan yaralılar çıkarıldı. 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.