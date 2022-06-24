Rüşvet iddiasıyla tutuklanan CHP’li eski belediye başkanı tahliye oldu

Kırklareli’de rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kıyıköy eski Belediye Başkanı Ender Sevinç ile İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş tahliye oldu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma üzerine Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kalmıştı. Adliyeye çıkarılan Ender Sevinç ve Tolga Ö. tutuklanmıştı. Aynı soruşturma çerçevesinde İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş da tutuklanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş ve esnaf Tolga Ö. ve tutuksuz 9 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istenmişti.

Bugün soruşturma çerçevesinde duruşma yapıldı. Yapılan duruşmada mahkeme heyeti, dosya delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş ve Tolga Ö.’yü adli kontrol şartı ile yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk kuvvetlerinde imza atmak şartıyla sanıkların tahliye edilmesine karar verdi.

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