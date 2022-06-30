Ayçiçeği tarlasında 85 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 85 bin kök kenevir ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde drone destekli yürütülen arazi arama ve tarama faaliyetleri esnasında Lüleburgaz İlçesi Karağaç Köyü Gölbaba Mevkiinde T.G. (67) isimli şahsa ait 13 dönümlük tarlada ayçiçeklerin arasına serpiştirilmiş şekilde yaklaşık 85 bin kök yetişkin kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma tarafından toplanan kenevirler İlçe Tarım Müdürlüğü gözetiminde imha edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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