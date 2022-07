Ayçiçeği tarlasındaki 662 bin kök Hint keneviri dronla tespit edildi

Uğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ´nin Lüleburgaz ilçesinde, ayçiçeği tarlalarına ekilen 661 bin 850 kök Hint keneviri dronla tespit edildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında dronla arazi taraması yaptı. Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde N.Z. (55), A.T. (58) ve H.E.´ye (59) ait 35.5 dönümlük üç farklı tarlada ayçiçeklerin arasına serpiştirilmiş şekilde toplam 661 bin 850 kök yetişkin Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde imha edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan N.Z., A.T. ve H.E. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-07-01



