Jandarma drone ile tespit etti: 661 bin kök kenevir yakalandı Ayçiçeği değil, uyuşturucu tarlası Ayçiçeği tarlası süsü işe yaramadı: Yüzbinlerce kök kenevir bulundu Binlerce genci zehirleyeceklerdi, jandarma geçit vermedi

Kırklareli’nde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında dron ile arazi denetimi yapan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 661 bin 850 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Operasyon anı dron ile havadan saniye saniye görüntülendi.



Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yüzbinlerce kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde düzenlenen arazi arama ve tarama faaliyetleri esnasında Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde N.Z., A.T. ve H.E. isimli şahıslara ait tarlalarda ayçiçekleri arasına ekilmiş 661 bin 850 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin dron destekli düzenlediği operasyonda tarla süsü verilerek ekilen yüzbinlerce kök kenevir bitkisi Lüleburgaz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün gözetiminde yakılarak imha edilirken ekiplerin dron ile tespit ettiği kenevir bitkilerinin yetişkin olduğu ve kurutularak toz hale getirildiğinde yüzlerce kilo esrar maddesi olarak piyasaya sürülebileceği öğrenildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan N.Z. A.T. ve H.E. isimli şahıslarla ilgili soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

