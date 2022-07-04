Kamyondan çıkan lastik kazaya yol açtı; 5 yaralı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Fransa'dan gelen gurbetçi ailenin bulunduğu minibüse önce kamyondan fırlayan lastik sonra da otomobil çarptı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı TEM otoyolunun Kırklareli Lüleburgaz ilçesi gişeler mevkisinde meydana geldi. Fransa'dan tatillerini geçirmeye ana vatana gelen Bülent Palalı yönetimindeki ET 912 VD plakalı minibüse, İstanbul yönüne seyrederken, karşı şeritte ilerleyen kamyondan fırlayan lastik çarptı. Lastiğin çarpmasıyla duran minibüse, arkadan gelen ve Edirne'den düğünden dönenlerin içinde olduğu, Emre Tekin'in kullandığı 34 PM 0031 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sürücüsü Emre Tekin araçta sıkıştı. Her 2 araçtan, Tekin'in de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan Tekin'i 30 dakikalık çalışmayla çıkardı. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Bülent Palalı, "Yolda ilerliyordum. Karşı yönden gelen 1 lastik aracıma çarptı. Ne olduğunu anlayamadan bu kaza meydana geldi" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

2022-07-04 13:49:46



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