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İlknur'un katili 'ağırlaştırılmış müebbet' istemiyle hakim karşısında

DHA

İlknur'un katili 'ağırlaştırılmış müebbet' istemiyle hakim karşısında


Uğurcan KARAOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz Belediyesi'nde çalışan İlknur Gökay Tuncel'i (42), geçen yıl kasım ayında sokakta bıçaklayarak öldüren Selçuk Gezici'nin (45), 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Caner Tuncel, eşini öldüren sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme dosyanın adli tıp kurumunda olması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir erteledi.
Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan ve yeni evlenen İlknur Gökay Tuncel, 4 Kasım 2021'de akşam saatlerinde işinden çıktıktan sonra Fatih Caddesi'nde kendisini 4 yıldır takip eden Selçuk Gezici'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Tuncel'i vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklayan Gezici, aynı bıçakla kendisini de yaraladı. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan İlknur Gökay Tuncel, hayatını kaybetti. Selçuk Gezici ise tedavisinin ardından tutuklandı. Soruşturmanın ardından hazırlanıp Kırklareli 1'inci  Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Selçuk Gezici hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Gezici'nin yargılanmasına bugün Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Selçuk Gezici, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmayı Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Tuncel'in annesi Nevin Mıdık, kardeşi Nesrin Gökay, eşi Caner Tuncel müşteki olarak katıldı. Caner Tuncel, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkemede, dosyanın adli tıp kurumunda olması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip, 26 Eylül'e ertelendi.
Duruşmanın görüldüğü Kırklareli Adliyesi önünde bir araya gelen Kırklareli Kadın Dayanışması üyeleri, belediye çalışanları sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Lüleburgaz Belediyesi avukatı Özgü Sert, sanığın en ağır cezayı almasını dilediklerini belirterek, yasaların uygulanmasını istedi. Sert, "Bu cinayetlerin bu kadar kabul edilebilir, içselleştirilebilir, bugün konuşulup yarın unutulabilir hale gelmesi toplumdaki bu cinayetlere bakış açısından kaynaklanıyor. Her zaman alanlarda haykırdık. Kadın cinayetleri politiktir. Bugün bizim arkadaşımızın başına gelen, bugün İlknur Gökay Tuncel'in başına gelen yarın bizim kadınlarımızın, erkeklerimizin, hepsinin başına gelecektir. Bu nedenle biz isyan ediyoruz. Bizim isyanımız var. Biz kadın cinayetlerinin durdurulmasını, yasaların uygulanmasını istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğurcan KARAOĞLU
2022-07-04 16:28:35

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