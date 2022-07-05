Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (1)

LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Lüleburgaz ilçesi çıkışında meydana geldi. Kırklareli-İstanbul seferini yapan 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkınca şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli KIRKLARELİ; (DHA)
2022-07-05 09:07:43
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