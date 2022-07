Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (2)- Yeniden

Ali Can ZERAYMehmet YİRUNUğur AKAGÜNDÜZUğurcan KARAOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 1'i çocuk, 6 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Yaralılardan Nedret Erol, kaza öncesi iki kez tehlike atlattıklarını belirterek, şoförün uyuma ihtimali olduğunu söyledi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Lüleburgaz TEM otoyolunun ilçe çıkışında meydana geldi. Edirne'den Muğla'nın Bodrum ilçesine giden Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner'in kullandığı 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki demir bariyerleri aşıp, şarampole devrildi. Kazada, 1´i çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi, otobüs şoförü Güner ile birlikte 25 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından otobüsten çıkarılarak, Lüleburgaz'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce kaza yerine gelerek, bilgi aldı. Kazanın ardından açıklama yapan Vali Ekici, "Tek taraflı bir kaza. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Aracın yoldan çıkması suretiyle bir kaza olmuş durumda" dedi.

'KAZADAN ÖNCE 2 TEHLİKE ATLATTIK'

Kazada hafif yaralanıp Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Nedret Erol, otobüs şoförünün uyuma ihtimali olduğunu söyledi. Kendisinin Bursa'ya gittiğini ve Edirne'den saat 06.15 sıralarında hareket ettiklerini belirten Erol, "Kazadan önce iki tehlike atlattık. Edirne çıkışında bir TIR'ın arkasına girdi, otobüs şöyle bir sallandı. Ondan sonra Babaeski civarında aynısı oldu. Lüleburgaz çıkışında zannederim tarlanın içine uçtuk. Bir şey söyleyemem ama muhtemelen uyuyordu arkadaş, kazadan önce iki tehlike atlattık. Ben emniyet kemeri taktım. Otobüste emniyet kemeri takan bendim. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum" dedi.

`ANNEM İÇİN ÇOK KORKTUM, AĞLADIM´

Annesini ziyaret ettikten sonra oğulları Eymen (6) ve Egemen (4) ile Bursa´daki evlerine gitmek için Edirne´den bu sabah otobüse binen işitme engelli Esra Okuyucu, tedaviye alındığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yanındaki yakınlarına işaret diliyle kaza anını anlattı.

Hastanede annesinin yanından bir an bile ayrılmayan Eymen Okuyucu, "Şoför direksiyonu kullanmayı bıraktı, araba 2 sefer takla attı. Kafamı çarptım. Kafam acıdı. Annemin de her tarafı kanadı. Annem için çok korktum, ağladım. Anneme bir şey olmasın diye ağladım" dedi.

Yaralılardan Görkem Göçmen ise "Kazayı hatırlamıyorum, o anda uyuyordum. Son anda otobüsün refüje girdiğini gördüm. Ondan sonra yan yattı. Otobüsün içi karışıktı. Önce çocuklar çıkarıldı. Ardından biz çıktık. Ambulansla beni buraya getirdiler. Vatandaşlar da yardıma geldi. Otobüsten vatandaşları çıkardılar. Sonra ambulanslar geldi ve bizi buraya getirdiler. İstanbul'a gidiyordum" diye konuştu.

DRONLA KAZA BÖLGESİ TARANDI

Jandarma ekipleri, kaza sırasında araçtan fırlayan kişilerin olma ihtimaline karşı bölgede havadan dronla denetim yaptı. Denetimin ardından savcı ve ekipler, otobüs içinde ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. İncelemenin ardından otobüs bulunduğu yerden iş makineleri ile çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

