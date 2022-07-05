Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (3)

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrildiği ve 25 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Otobüs şoförü İbrahim Güner ile Sabahattin İğdi, Özcan Bayraktaroğlu, Ceyhun Erol, Caner Üste ve Berat Çiftçi'nin kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yaralı 25 kişinin tedavileri ise Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri ile Tekirdağ'daki hastanelerde sürüyor. Kırklareli Valisi Birol Ekici de hastanelerde tedavi gören yaralılara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Uğurcan KARAOĞLU

2022-07-05 14:13:40



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