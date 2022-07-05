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Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (3)

DHA

Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (3)


ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrildiği ve 25 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Otobüs şoförü İbrahim Güner ile Sabahattin İğdi, Özcan Bayraktaroğlu, Ceyhun Erol, Caner Üste ve Berat Çiftçi'nin kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
Yaralı 25 kişinin tedavileri ise Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri ile Tekirdağ'daki hastanelerde sürüyor. Kırklareli Valisi Birol Ekici de hastanelerde tedavi gören yaralılara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Uğurcan KARAOĞLU
2022-07-05 14:13:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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