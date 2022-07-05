Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (4)

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MİNİK BERAT'IN BABASININ EVLAT ACISI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği, 25 kişinin yaralandığı; otobüs şoförü İbrahim Güner (58) ile Sabahattin İğdi (44), Özcan Bayraktaroğlu (45), Ceyhun Erol (22), Caner Üste'nin (17) hayatını kaybettiği kazada Berat Çiftçi'nin (5) acısını yaşayan yakınları ise Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne geldi. Büyük üzüntü yaşayan baba Mahir Çiftçi'yi, yaralıları ziyaret eden Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli teskin etmeye çalıştı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğur AKAGÜNDÜZ-Uğurcan KARAOĞLU

2022-07-05 15:52:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.