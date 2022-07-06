Tırda çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli’nde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, LüleburgazBabaeski ilçeleri arasında TEM otoyolu üzerinden Ahmedov Kurban yönetimindeki KV 485 KV plakalı tırın dorsesi alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangıda tırın dorsesinde hasar oluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.