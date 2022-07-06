Kırklareli'de 25 dekar buğday tarlası yandı

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Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesindeki tarlada yangın çıkarken, 25 dekar buğday ekili alan ile 30 dekar anız zarar gördü.

Karaağaç ve Ertuğrul köyleri arasında anızların bulunduğu tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede buğday ekili alanlara sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. 25 dekar buğday alan ile 30 dekar anız zarar gördü. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de bölgeye gelerek, incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2022-07-06 17:14:46



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