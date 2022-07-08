SMA'lı İdil Ayşe'nin tedavi parası toplandı; davul- zurnalı kutlama yapıldı



Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde SMA Tip 1 hastası 14 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavi giderlerinin karşılanması için başlatılan kampanyada 1 milyon 948 bin doların toplanması, meydanda davulzurna eşliğinde kutlandı.

Lüleburgaz'da öğretmen Zeynep Adakan ile esnaf İbrahim Adakan´ın kızları İdil Ayşe Adakan´a yaklaşık 1 yıl önce SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. İdil Ayşe´nin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması için başta Kırklareli Valiliği olmak üzere bağış kampanyası başlatıldı. Mart ayında başlatılan kampanya geniş bir kesimden büyük bir ilgi gördü. Kampanyada İdil Ayşe´nin tedavi giderlerini karşılayacak olan 1 milyon 948 bin dolar paranın toplandığı açıkladı.

İdil Ayşe´nin tedavi giderlerinin karşılanacağı paranın toplandığı haberinin açıklanması üzerine kampanyaya destek verenler, İdil Ayşe, annesi Zeynep Adakan, babası İbrahim Adakan´ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Lüleburgaz Kongre Meydanı´nda bir araya geldi. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli´nin de aralarında bulunduğu grup, davulzurna eşliğinde kutlama yaptı.

İdil Ayşe Adakan'ın annesi Zeynep Adakan, "1 milyon 948 bin doları tamamlamış bulunuyoruz. Ama biliyoruz ki daha geride bekleyen 110 bebek var. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Hiçbir aile bu parayı toplayabilecek güce sahip değil ama Lüleburgaz Trakya ve Türkiye ve gurbetçilerimiz herkes Işıl için bir şeyler yaptı. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

Baba İbrahim Adakan ise büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "22 Şubat'tan beri Boston'daki hastaneyle yazışmalar devam ediyordu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2022-07-08 01:44:50



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